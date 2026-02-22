  1. Clients Privés
Ski hors-piste Un skieur décède dans une avalanche à Verbier 

ATS

22.2.2026 - 19:33

Un skieur hors-piste de 22 ans est décédé dimanche après avoir été pris dans une avalanche à Verbier (VS). La coulée a emporté le jeune homme peu avant midi alors qu'il skiait en dehors des pistes balisées dans un couloir situé sous le lieu-dit «Les Attelas».

La police valaisanne rappelle que, dans la situation actuelle, des avalanches peuvent se déclencher très facilement (image symbolique).
La police valaisanne rappelle que, dans la situation actuelle, des avalanches peuvent se déclencher très facilement (image symbolique).
ATS

22.02.2026, 19:33

22.02.2026, 19:48

Malgré les soins prodigués par les secours, le jeune homme, un ressortissant helvético-néerlandais, est décédé sur place, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Disparu depuis mercredi. «J'essaie de ne pas mourir» : un jeune alpiniste italien retrouvé sans vie dans les Grisons

Disparu depuis mercredi«J'essaie de ne pas mourir» : un jeune alpiniste italien retrouvé sans vie dans les Grisons

Et d'appeler à la prudence. Des avalanches peuvent se déclencher très facilement, parfois à distance, et atteindre une grande ampleur. Même des itinéraires déjà tracés peuvent rester dangereux dans ces conditions, souligne la police.

