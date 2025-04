Un skieur britannique de 54 ans est sorti vendredi matin d'une piste balisée du domaine skiable de la Kleine Scheidegg à Grindenwald (BE) et a terminé sa course dans une rivière. Grièvement blessé, il a été héliporté à l'hôpital, où il est décédé peu après.

Un Britannique de 54 ans est décédé vendredi matin dans un accident à Grindelwald (BE). (Image symbolique) Keystone

Le skieur descendait vers Brandegg depuis la Kleine Scheidegg lorsque l'accident s'est produit, a indiqué samedi la police cantonale bernoise.

Les personnes qui accompagnaient le skieur lui ont immédiatement prodigué les premiers soins et ont appelé les secours. Grièvement blessé, le Britannique a alors été transporté par la Rega à l'hôpital, où il est décédé peu après.

Une enquête a été ouverte.