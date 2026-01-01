Un skieur a succombé à ses blessures dans la nuit du Nouvel An après une chute sur le domaine skiable de Laax (GR). L'homme âgé de 35 ans était hospitalisé depuis qu'il avait percuté un rocher lundi.

Eine Gondel und verschneite Baeume, aufgenommen waehrend den Weihnachtsferien, am Samstag, 4. Januar 2025, in Flims. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

Le trentenaire a dérapé dans un virage et a percuté le rocher. Malgré son casque, il a subi des blessures mortelles. Une enquête a été ouverte.