  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une enquête a été ouverte Un skieur heurte un rocher et se tue dans les Grisons

ATS

1.1.2026 - 09:29

Un skieur a succombé à ses blessures dans la nuit du Nouvel An après une chute sur le domaine skiable de Laax (GR). L'homme âgé de 35 ans était hospitalisé depuis qu'il avait percuté un rocher lundi.

Eine Gondel und verschneite Baeume, aufgenommen waehrend den Weihnachtsferien, am Samstag, 4. Januar 2025, in Flims. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Eine Gondel und verschneite Baeume, aufgenommen waehrend den Weihnachtsferien, am Samstag, 4. Januar 2025, in Flims. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.01.2026, 09:29

Le trentenaire a dérapé dans un virage et a percuté le rocher. Malgré son casque, il a subi des blessures mortelles. Une enquête a été ouverte.

Les plus lus

Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana
Trump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France
Le Conseil fédéral a eu de la peine à assumer le passé de la Seconde Guerre mondiale
Quand Trump prend un faucon israélien... pour l'aigle d'Amérique!
Un skieur décède en hors piste – Le moniteur était sous stupéfiants
La mode et la jet-set pleurent l'une de leurs grandes figures