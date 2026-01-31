  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Un skieur perd la vie à Zermatt

ATS

31.1.2026 - 14:45

Un Suisse de 71 ans est décédé vendredi dans un accident de ski sur domaine de Zermatt (VS). L'homme a été retrouvé inconscient en dehors de la piste balisée, dans la région de Rotenboden.

Les secouristes, dépêchés sur place à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt, n'ont rien pu faire pour le skieur (archives).
Les secouristes, dépêchés sur place à bord d'un hélicoptère d'Air Zermatt, n'ont rien pu faire pour le skieur (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.01.2026, 14:45

31.01.2026, 14:50

Les secours ont été alertés par des tiers qui ont découvert le septuagénaire. Les secouristes se sont immédiatement rendus sur place à bord d'un hélicoptère. Malgré les soins prodigués, le skieur est décédé sur place, a indiqué samedi la police valaisanne dans un communiqué.

Les plus lus

Une «mini-tornade» endommage 300 maisons sur le bassin d'Arcachon
«C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias»
Lutry rend hommage aux victimes de Crans-Montana
Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
«Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune
10'000 Danois dénoncent les propos de Trump sur l'Afghanistan