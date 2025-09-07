  1. Clients Privés
Lettonie Un soldat canadien porté disparu retrouvé mort

ATS

7.9.2025 - 08:26

Un soldat canadien servant en Lettonie, dont la disparition avait été annoncée vendredi par l'armée lettone, a été retrouvé mort dans ce pays, a annoncé samedi l'armée canadienne. Les causes de sa mort ni les circonstances de la découverte du corps n'ont pas été divulguées.

Le soldat décédé faisait parti d'un escadron tactique d'hélicoptères (archives).
Le soldat décédé faisait parti d'un escadron tactique d'hélicoptères (archives).
sda

Keystone-SDA

07.09.2025, 08:26

L'adjudant George Hohl, un technicien du 408e escadron tactique d'hélicoptères, avait disparu le 2 septembre après avoir été vu pour la dernière fois dans la base militaire d'Adazi, près de Riga. L'armée canadienne a précisé collaborer avec les autorités lettones pour l'enquête.

Militaire professionnel depuis près de 20 ans, George Hohl était déployé en Lettonie dans le cadre de l'opération canadienne Reassurance sous l'égide de l'OTAN, a-t-il été précisé.

Quelque 1500 soldats canadiens sont stationnés en Lettonie dans le cadre de cette force présente dans le pays balte depuis 2017.

