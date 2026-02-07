Mort et enterré, il appelle sa famille trois ans plus tard !

Trois ans après sa disparition, le soldat ukrainien Nazar Daletskyi, que l'on croyait mort, contacte soudain sa famille, bien en vie. Et ce, bien qu'il ait déjà été enterré.

Lorsque sa mère a appris qu'il était encore en vie, elle a pleuré de bonheur. Screenshot X

Pendant trois ans, une famille ukrainienne a cru que son fils, frère et cousin était mort. Aujourd'hui, le soldat disparu Nazar Daletskyi s'est soudainement manifesté par téléphone - vivant.

Daletskyi avait disparu en mai 2022, quelques mois après le début de l'invasion russe. En 2014 déjà, l'homme alors âgé de 42 ans avait servi dans l'armée. «Il n'avait aucun doute. Il est parti immédiatement», raconte sa cousine à la BBC.

Un an plus tard, son sort semblait scellé : un corps fortement brûlé a été identifié comme étant celui de Daletskyi grâce à un échantillon d'ADN, la famille a enterré le corps et a fait son deuil. Mais il y a quelques jours, Nazar a soudainement téléphoné à la maison.

Une vidéo montre ce moment d'émotion: «Mon enfant en or, je t'ai attendu si longtemps», dit sa mère en larmes, tandis que sa cousine exulte de joie en arrière-plan.

La mère raconte: «C'était si étrange, car mon fils était mort, je l'avais enterré, mais voilà sa voix. Pouvez-vous imaginer les sentiments d'une mère ? Le bonheur. Un grand bonheur. Je n'ai pas pu retenir mes larmes».

Affaire en cours d'examen

Ce n'est apparemment qu'à la suite d'un échange de prisonniers que Daletskyi a été libéré. En septembre 2025, un ancien prisonnier de guerre avait déjà raconté à la famille qu'il avait vu Nazar dans un centre de détention russe. Aujourd'hui, les soupçons se confirment: leur fils est donc bien vivant.

Daletskyi devrait bientôt rentrer chez lui. «Tu as tes bras, tes jambes, tout ?», lui demande sa mère au téléphone. Elle veut l'accueillir avec son plat préféré.

Une enquête est en cours pour déterminer comment la confusion fatale des corps a pu se produire. Pour la famille, ce retour est plus qu'un miracle. «Je souhaite à toutes les femmes, à toutes les mères, à tous les enfants un tel appel et ce bonheur», déclare la mère de Daletskyi.