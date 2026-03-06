L'Université de Genève organise le samedi 14 mars, à l'occasion de la journée internationale du nombre π, un spectacle-concert qui explore les liens entre la musique et les mathématiques. Cette performance ludique est animée par Moreno Andreatta, directeur de recherche au CNRS, compositeur et pianiste.

Keystone-SDA ATS

Math'n Pop révèle en musique et de manière interactive des concepts issus de différents domaines des mathématiques. Le spectacle décortique les structures mathématiques qui se cachent derrière chaque mélodie.

Cette journée consacrée aux mathématiques va commencer par des ateliers pour les adultes et les jeunes dès 10 ans. Les participants pourront découvrir les points communs entre les mathématiques et la musique. Ils pourront aussi comparer des aires sans les mesurer, comme le faisaient les géomètres grecs. Il sera aussi question de carrés magiques.

Cette manifestation est organisée par Genève Evasions Mathématique, une structure de l'Université de Genève dédiée à la médiation scientifique en mathématiques.

www.unige.ch/math/GEM