Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!

Un informaticien de Saint-Gall a surveillé les mouvements de sa Jaguar via une application et a constaté que des collaborateurs de son garage utilisaient la voiture pour des trajets privés. Il voulait juste la faire réparer.

Le client a pu confondre le garagiste grâce à une application. IMAGO/Depositphotos

Samuel Walder Samuel Walder

Tout a commencé par un message push: l'application annonçait à Martin Vetter* de Saint-Gall que sa Jaguar I-Pace HSE n'était pas fermée à clé. Pas de quoi s'inquiéter, pensait l'informaticien, après tout la voiture était justement au garage pour réparation. Mais une autre annonce l'a laissé perplexe: la voiture se trouvait à environ 60 kilomètres, bien loin du garage, comme le rapporte le «Beobachter».

L'application Jaguar enregistre tous les mouvements du véhicule: lieux de départ et d'arrivée, durée du stationnement, kilomètres parcourus. Vetter a commencé à suivre ces données pendant la durée des réparations. Elles montrent que sa voiture a été beaucoup déplacée pendant les séjours à l'atelier.

204 jours à l'atelier

La relation de Vetter avec son SUV électrique est compliquée. «Dès le début, je n'ai eu que des problèmes avec cette voiture», explique le jeune homme de 33 ans. Des messages d'erreur tels que «Arrêter le véhicule en toute sécurité - erreur de batterie détectée» ou «Sensibilité de la pédale de frein réduite» apparaissaient régulièrement. Depuis son achat en juillet 2023, la Jaguar est passée 20 fois en réparation, pour un total de 204 jours.

Particulièrement frappant: à plusieurs reprises, le véhicule a été garé le soir à la même adresse privée au bord du lac de Constance et ramené le lendemain matin à Saint-Gall. «Quelqu'un a utilisé ma voiture à des fins privées», suppose Vetter. En outre, les enregistrements montrent des arrêts dans des restaurants, une école secondaire et même une pause déjeuner chez Burger King. Au total, plus de 950 kilomètres ont ainsi été inscrits au compteur de sa Jaguar, non pas par lui-même, mais par des garagistes.

Traces sur la voiture

Dans un premier temps, Vetter a gardé le silence pour ne pas nuire à ses relations avec le garage. Mais à un moment donné, il a trouvé des preuves tangibles, selon le «Beobachter»: des rayures sur la clé de la voiture, des traces sur la banquette arrière, des photos documentant les dommages. Lors d'un enlèvement, il a en outre constaté un dommage de parking.

Sa patience a été définitivement mise à mal lorsqu'il a suivi en direct, via son application Twint, comment sa voiture a été garée à ses frais dans le parking Einstein de Saint-Gall. Le véhicule est relié à Parkingpay, qui ouvre automatiquement les barrières et prélève des frais.

Ce n'est qu'après sa plainte que le directeur d'Emil Frey St. Gallen a promis de rembourser les frais. Vetter a reçu l'argent en retour, mais le garage n'a pas répondu aux questions concernant les innombrables trajets.

Prise de position d'Emil Frey

Interrogé par le «Beobachter», Peter Hug, responsable des services aux entreprises chez Emil Frey, a expliqué: «Selon les usages de la branche, les véhicules des clients peuvent être ramenés à la maison par le diagnosticien responsable ou le chef d'atelier pour des essais plus étendus le soir». Ces dispositions sont importantes et communiquées à chaque fois, c'est également le cas chez Vetter.

Les frais de parking sont dus au fait que le trajet d'essai a été combiné avec un autre rendez-vous. L'entreprise ne s'est pas exprimée sur les traces de rayures, les dommages ou une éventuelle perte de valeur.

*Le nom a été changé