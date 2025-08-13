  1. Clients Privés
Un commerce «silencieux et discret» Un salon érotique près de l'école? La commune ne voit pas de problème

ai-scrape

13.8.2025 - 19:40

Un studio érotique doit être construit à Reinach AG, à proximité d'une école. La direction de l'école et le conseil municipal s'expriment sur le choix controversé du site.

Le salon érotique doit être construit dans la maison de gauche, à droite de l'image se trouve l'école Güggel.
Le salon érotique doit être construit dans la maison de gauche, à droite de l'image se trouve l'école Güggel.
Screenshot Google Street View

Redaktion blue News

13.08.2025, 19:40

13.08.2025, 20:44

L'ouverture d'un studio érotique est prévue à Reinach AG, près de la frontière avec Menziken. Pour cela, une demande de permis de construire pour le changement d'affectation d'une maison d'habitation existante est déposée jusqu'au 18 août auprès de la commune de Reinach, comme l'écrit l'«Aargauer Zeitung».

Désormais, six pièces de la maison principale doivent servir de «lieu de travail et de salon pour les femmes travaillant de manière indépendante dans le secteur de l'érotisme».

Le problème est que le bâtiment est situé au centre de la ville, à quelques mètres seulement de l'école Güggel. Cela suscite des discussions dans la commune.

Selon le journal, la demande de permis de construire précise qu'il s'agit d'un commerce silencieux, qui ne génère pas de nuisances sonores et qui est géré avec discrétion. Les heures de travail prévues se situent entre 10 et 24 heures et peut-être jusqu'à 2 heures du matin le vendredi et le samedi.

«Nous sommes d'avis que le projet de construction/la demande de changement d'affectation mentionnés n'affecteront en aucune manière l'école primaire de Reinach-Leimbach», peut-on lire dans une prise de position commune du conseil municipal de Reinach et de la direction de l'école de district de Reinach-Leimbach.

Que vont dire les parents d'élèves?

Le commerce érotique prévu se situe à une distance en ligne droite d'environ 60 mètres de l'école Güggel. Entre les deux se trouvent deux autres bâtiments ainsi qu'une route communale. De plus, il existe déjà depuis longtemps une entreprise comparable qui n'a jusqu'à présent pas eu d'impact négatif sur le fonctionnement de l'école, comme il ressort de la prise de position.

La commune ne voit pas de problèmes logistiques: en raison des restrictions de stationnement près de l'école Güggel, il ne faut pas s'attendre à ce que les clients de l'entreprise prévue s'y garent. On s'attend néanmoins à des oppositions. Le conseil communal prendra une décision sur la demande de permis de construire à l'issue du délai de mise à l'enquête.

Le directeur de l'école Pius Flury ne voit pas de conséquences concrètes sur le fonctionnement de l'école. Il ne faut s'attendre ni à des émissions ni à des dangers. Ce qui l'inquiète, ce sont plutôt les éventuelles réactions des parents d'élèves - une situation que l'on peut toutefois gérer, poursuit-il dans l'«Aargauer Zeitung».

Comme le terrain se trouve à proximité de la frontière communale avec Menziken, seuls quelques enfants passeront devant sur leur chemin d'école. Nous voulons répondre aux questions des élèves de manière ouverte et adaptée à leur âge.

