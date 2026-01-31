Un Suédois meurt dans une avalanche à Evolène

Une avalanche s'est déclenchée vendredi dans le secteur de la «Roussette», sur la commune d'Evolène. Un randonneur à skis de 47 ans est décédé.

Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'avalanche s'est déclenchée à une altitude de 2850 mètres, peu après 15h00, communique samedi la police cantonale valaisanne. Elle a emporté et enseveli un randonneur, qui faisait partie d'un groupe de cinq personnes, qui descendaient sur les pentes nord/nord-est de la «Roussette», au-dessus d’Evolène.

Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants. Ils ont immédiatement pratiqué une tentative de réanimation. Les sauveteurs se sont rendus sur place à bord de deux hélicoptères d’Air-Glaciers. Malgré les soins prodigués, la victime est décédée sur les lieux. Le Ministère public a ouvert une instruction.