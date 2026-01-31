Un Suédois meurt dans une avalanche à Evolène

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Un Suédois meurt dans une avalanche à Evolène

ATS

31.1.2026 - 13:19

Une avalanche s'est déclenchée vendredi dans le secteur de la «Roussette», sur la commune d'Evolène. Un randonneur à skis de 47 ans est décédé.

Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants (photo d’illustration).
Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.01.2026, 13:19

L'avalanche s'est déclenchée à une altitude de 2850 mètres, peu après 15h00, communique samedi la police cantonale valaisanne. Elle a emporté et enseveli un randonneur, qui faisait partie d'un groupe de cinq personnes, qui descendaient sur les pentes nord/nord-est de la «Roussette», au-dessus d’Evolène.

Secteur hors-piste. Un randonneur à ski perd la vie au-dessus d'Ovronnaz

Secteur hors-pisteUn randonneur à ski perd la vie au-dessus d'Ovronnaz

Le randonneur, de nationalité suédoise, a été localisé puis dégagé de la masse neigeuse par ses accompagnants. Ils ont immédiatement pratiqué une tentative de réanimation. Les sauveteurs se sont rendus sur place à bord de deux hélicoptères d’Air-Glaciers. Malgré les soins prodigués, la victime est décédée sur les lieux. Le Ministère public a ouvert une instruction.

Les plus lus

«Je ne contrôle plus grand-chose» - Malorie Blanc décroche la lune
Un ange aux traits de Meloni dans une église de Rome? La polémique enfle en Italie
Éblouissant, un rayon de soleil nommé Malorie Blanc !
Course-poursuite à Bulle : un conducteur de 14 ans interpellé
Un Suédois meurt dans une avalanche à Evolène
Un skieur perd la vie à Zermatt