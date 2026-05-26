Un passager de nationalité suisse a été arrêté à l'aéroport de Rome-Fiumicino en possession de 19,5 kilogrammes de marijuana. La drogue était dissimulée dans son bagage en soute, a indiqué mardi la police financière de Rome.

Entre 2024 et 2026, les actions de la police à l'aéroport ont permis d'arrêter 35 trafiquants et de saisir plus de 830 kg de marijuana. (archives) sda

Keystone-SDA ATS

Le voyageur arrivait de Bangkok, en Thaïlande. Les enquêtes ont «fait émerger des éléments de risque spécifiques» concernant les passagers en provenance de ce pays asiatique.

Le trafic de stupéfiants a connu une augmentation substantielle vers l'Italie depuis la dépénalisation de la substance en Thaïlande en 2022. Les organisations criminelles emballent la drogue sous vide pour optimiser le chargement des valises et utilisent des balises de géolocalisation pour suivre les envois.

Entre 2024 et 2026, les actions de la police à l'aéroport ont permis d'arrêter 35 trafiquants et de saisir plus de 830 kg de marijuana.