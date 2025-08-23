Un Suisse décédé dans un accident de voiture à Milan

Un Suisse a perdu la vie vendredi en Italie dans un accident de la route. Sa compagne a été grièvement blessée. L'accident s'est produit sur la rocade ouest de Milan, près d'Assago, a rapporté le portail d'informations 20 minuten.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) précise être en contact avec les autorités italiennes compétentes (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé à Keystone-ATS avoir connaissance du décès d'un citoyen suisse et d'une Suissesse blessée en Italie. Il précise être en contact avec les autorités italiennes compétentes. Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, aucune autre information ne sera donnée.