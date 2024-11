Un Suisse et 15 autres disparus après un accident en mer Rouge

Un yacht à moteur moderne navigue en mer Rouge avec une trentaine de touristes lorsqu'un accident se produit. Le «Sea Story» coule. Il est désormais clair qu'un Suisse est également porté disparu.

Des médecins et des personnes attendent d'éventuels survivants après le naufrage du «Sea Story» dans un port de Marsa Alam, gouvernorat de la mer Rouge, en Égypte, le 25 novembre 2024. KEYSTONE

SDA

En Egypte, 16 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un yacht touristique, dont une personne originaire de Suisse. Un deuxième Suisse a pu être sauvé et n'est pas blessé, a annoncé lundi le département suisse des affaires étrangères. Selon les autorités du gouvernorat de la mer Rouge, douze étrangers au total ainsi que quatre Egyptiens étaient portés disparus. Auparavant, il avait été question de 17 disparus.

Selon les autorités égyptiennes, le navire égyptien «Sea Story» était parti dimanche du port de Port Ghalib dans la région de Marsa Alam pour un voyage de plusieurs jours et devait faire escale vendredi à Hurghada, à environ 200 kilomètres plus au nord.

Selon le gouvernorat, 31 touristes de plusieurs pays et 14 membres d'équipage se trouvaient à bord. Tôt lundi matin, le yacht a émis un signal de détresse. 28 personnes ont pu être sauvées par des interventions aériennes et un navire de guerre, a indiqué le gouverneur Amr Hanafi. Des recherches intensives sont en cours pour retrouver les disparus.

Apparemment touché par une grosse vague

On sait peu de choses sur les causes de l'accident. Selon le gouverneur Hanafi, les premières constatations indiquent que le bateau a été touché par une «grosse vague soudaine» et a chaviré en quelques minutes. Certains passagers se trouvaient donc dans leurs cabines et n'ont pas pu se mettre en sécurité.

Le responsable d'un centre de plongée a rapporté qu'un membre d'équipage survivant avait décrit que le yacht avait été «frappé par une vague au milieu de la nuit» et s'était renversé. Dimanche, les autorités d'Hurghada avaient fermé le port de la ville et interrompu le trafic maritime en raison de «mauvaises conditions météorologiques».

Près de Marsa Alam, les conditions météorologiques étaient toutefois bonnes, a déclaré le directeur du centre de plongée. Il a ajouté qu'il pensait que les chances de survie des disparus étaient faibles.

Le gouverneur Hanafi a également déclaré qu'aucun problème technique n'avait été constaté lors de la dernière inspection du «Sea Story» en mars.

Les organisateurs de voyages font la promotion de ce yacht à moteur âgé de seulement deux ans et doté de cabines pouvant accueillir plus de 30 passagers pour des excursions de plusieurs jours de plongée en mer Rouge.

La mer Rouge, principale destination touristique

La représentation suisse au Caire était en contact avec les autorités compétentes et les personnes concernées. Selon les indications, ces dernières ont été soutenues dans le cadre de la protection consulaire. Le département suisse des affaires étrangères n'a pas donné d'autres informations.

La mer Rouge est une destination touristique majeure en Égypte. Elle donne du travail à deux millions de personnes et génère plus de dix pour cent du produit intérieur brut.

Dans ce pays d'Afrique du Nord, il règne un climat agréablement chaud même pendant les mois d'hiver. Pour les plongeurs, la mer Rouge offre certains des sites de plongée les plus spectaculaires au monde.

SDA