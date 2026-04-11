Drame dans la Forêt-Noire : un motard suisse perd la vie dans un virage

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête en cours Drame dans la Forêt-Noire : un motard suisse perd la vie dans un virage

ATS

11.4.2026 - 19:55

Un motard suisse a perdu la vie samedi après-midi dans un accident survenu dans la Forêt-Noire dans le sud de l'Allemagne. Selon la police, les causes de l’accident n’étaient dans un premier temps pas claires.

Selon le communiqué, aucun autre usager de la route n’a été impliqué dans l’accident (image prétexte).
Selon le communiqué, aucun autre usager de la route n’a été impliqué dans l’accident (image prétexte).
imago images/Martin Müller
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.04.2026, 19:55

L’homme de 32 ans circulait peu avant 15h40 entre les localités de Lenzkirch et Holzschlag lorsqu’il a été victime d’un accident dans un virage à droite, a indiqué la préfecture de police de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne.

Harcèlement. Rupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice

HarcèlementRupture explosive : l’ONG Sentebale attaque le prince Harry en justice

Selon le communiqué, aucun autre usager de la route n’a été impliqué dans l’accident. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident.

Les plus lus

L'adieu en rose et blanc à Loana, l'immense émotion d'une génération
Le Barça s’offre le derby catalan et fait un pas de plus vers un 29e titre
Drame dans la Forêt-Noire : un motard suisse perd la vie dans un virage
Netanyahu affirme avoir «anéanti» les programmes nucléaire et balistique iraniens
L’Iran accuse Washington d’avoir des «demandes excessives» sur le détroit d’Ormuz
Immense déception pour les Suissesses à Bienne !