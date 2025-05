Un supermarché français lance un avis de disparition inattendu

Un an après avoir renouvelé tout son stock de caddies, l'hypermarché Auchan du Havre dresse un triste constat: plusieurs centaines de chariots se sont tout bonnement évaporés ! Sur facebook, le distributeur lance un appel à l'aide.

Rédaction blue News Valérie Passello

«Nous avons besoin de vous - aidez nous à retrouver nos chariots svp»: voilà l'appel à l'aide lancé par le magasin Auchan du Havre à ses clients. «Il y a un peu plus d'un an, le magasin faisait un investissement très important et tout aussi attendu pour les clients .. celui de changer l'intégralité de nos chariots. A date, il nous en manque plusieurs centaines», est-il expliqué.

Le hic, c'est que pour un client, emmener un chariot avec lui ne coûte qu'un euro, ou même simplement un jeton, puisqu'il suffit de glisser une piécette dans le système de verrouillage pour le libérer. Mais pour le distributeur, un caddie coûte 110 euros.

Parmi les commentaires, beaucoup critiquent le manque de civisme des clients et d'autres se prêtent au jeu, signalant les chariots aperçus çà et là. Certains y vont de leur anecdote: «Des voisins n'ont pas de voiture, alors ils vont au supermarché à pieds et ils reviennent avec le caddie. Après ils le laissent dans leur jardin».

Photo et adresse, svp !

D'autres enfin plébiscitent un système de sabot qui empêcherait les voleurs de caddies d'aller plus loin qu'un périmètre donné.

La direction d'Auchan précise qu'elle a d'ores et déjà engagé une société qui part trois fois par semaine sur le terrain, pour récupérer les chariots sur la commune et ses environs.

Nul ne sait si elle prendra d'autres mesures pour éviter la disparition de ses caddies. Mais elle se recommande: «Si vous en voyez, si vous connaissez des endroits où se trouvent de nombreux chariots, merci de nous envoyer une photo et l'adresse en mp... cela nous serait grandement utile ! Nous comptons sur vous !!»