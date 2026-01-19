Un supporter du FC Sion a perdu la vie. Le trentenaire a fait une chute mortelle lors du match de Super League de mercredi dernier, opposant la formation valaisanne à Winterthour, alors qu'il se trouvait dans le gradin nord du stade de Tourbillon.

Le drame s'est déroulé à l'occasion du match Sion - Winterthour du 14 janvier dernier (photo d'illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Grièvement blessé, le Suisse de 36 ans est décédé de ses blessures, vendredi à l'Hôpital de Sion», précise lundi la Police cantonale valaisanne dans un communiqué.

L’accident s’est produit aux alentours de 21h45, soit en pleine seconde mi-temps du match. Pour une raison qui demeure à ce stade indéterminée, ce dernier a chuté dans le vide au niveau de l’escalier ouest.

Les secours de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont immédiatement été dépêchés sur place. Après avoir reçu les premiers soins, l’homme a été transporté en ambulance à l’Hôpital de Sion, où il a succombé.

Les premiers éléments de l’enquête permettent d’exclure l’intervention d’un tiers. Le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction afin d’établir les circonstances exactes de l’accident.