L'homme de 29 ans, qui avait blessé trois personnes le 21 juillet dernier lors du match de football entre le Lausanne-Sport et Bâle au stade de la Tuilière, a été condamné par le Ministère public vaudois à 120 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant trois ans. Pour ce jet de pétard, il écope également d'une amende de 720 francs.

L'auteur, résidant à Lausanne, a été condamné par le Ministère public pour lésions corporelles simples et pour infraction à la Loi fédérale sur les explosifs. Le prévenu ne s'est pas opposé à sa condamnation et supporte les frais de justice, a indiqué jeudi le Parquet dans un communiqué.

Le Ministère public a tenu compte du fait que son comportement n'est pas isolé. Le prévenu est l'auteur de faits similaires en Allemagne lors d'un match de l'équipe de Suisse pendant l'Euro 2024. Suite à cet incident, il est sous le coup d'une interdiction de stade de cinq ans prononcée par l'Association suisse de football et d'une interdiction de périmètre de trois ans signifiée par la police cantonale vaudoise.

Pour rappel, le prévenu avait allumé et jeté un pétard à forte détonation dans une tribune encore pleine du stade au terme de la partie entre le FC Lausanne-Sport et le FC Bâle. L'explosion avait blessé trois spectateurs. Un homme a été brûlé au dos et deux spectatrices ont souffert de douleurs aux oreilles et d'acouphènes. Ces dernières avaient déposé une plainte pénale. L'homme blessé avait été pris en charge par les secouristes lors de sa sortie de la tribune et ne s'était pas fait connaître auprès des services de police.

Les investigations menées par les spécialistes du hooliganisme de la police cantonale vaudoise avaient permis d'identifier l'auteur de ce jet de pétard en octobre dernier et de le renvoyer au Ministère public.