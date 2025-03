A Genève, un homme suspecté d'être l'auteur des colis piégés visant à extorquer des fonds a été arrêté mercredi matin.

A Genève, un homme suspecté d'être l'auteur des colis piégés a été arrêté mercredi matin. En novembre, une explosion dans un immeuble résidentiel avait grièvement blessé une fillette (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Les investigations placées sous la direction du MPC ont conduit le 12 mars 2025 à l’arrestation d'une personne suspectée d’avoir activement participé à la fabrication et à la pose des engins explosifs susmentionnés ainsi qu’à l’envoi des lettres de menaces et des demandes de rançon. Il s’agit d’un citoyen suisse âgé de 61 ans qui a été interpellé dans le cadre d’une vaste opération de police, menée par fedpol et la police cantonale genevoise», a révélé le Ministère public de la Confédération.

«La procédure pénale du MPC est toujours en cours dans ce contexte. Aucune information supplémentaire ne sera fournie à ce stade. La présomption d'innocence prévaut pour le prévenu», selon le Ministère public de la Confédération.