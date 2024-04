Un suspect interpellé dans l'affaire du «violeur à la trottinette»

Un suspect a été interpellé vendredi dans l'enquête portant sur une série d'agressions sexuelles et de viols commises à Grenoble et sa périphérie par un homme circulant à trottinette, a appris samedi l'AFP de source proche de l'enquête.

Selon les témoignages, l'agresseur a agi seul, vêtu de noir, monté sur une trottinette noire, il repérait ses victimes et les suivait avant de les agresser (photo symbolique). sda

Megane Bochatay

Le parquet de Grenoble, qui doit communiquer dans la journée, a ouvert le 29 mars une information judiciaire pour sept faits, deux viols, une tentative de viol, une agression sexuelle et des violences commises entre le 8 février et le 16 mars derniers.

L'instruction porte, dans le détail, sur deux viols commis à Grenoble et à Saint-Martin-d'Hères les 11 et 16 mars, une tentative de viol le 16 mars à Grenoble, une agression sexuelle et des violences avec arme le 17 février à Grenoble, une tentative d'extorsion le 8 février à Saint-Martin-le-Vinoux et, le même jour, des violences à Grenoble, avait détaillé le procureur Eric Vaillant.

Selon les témoignages, l'agresseur a agi seul, vêtu de noir, monté sur une trottinette noire, il repérait ses victimes et les suivait avant de les agresser, avait indiqué le magistrat.

M. Vaillant avait décrit «un homme de 20 ans, de type européen, sans accent, d'environ 1m70 et de corpulence normale voire légèrement replet, yeux marrons, teint pâle et cheveux plutôt roux».

«La diffusion du signalement du violeur a permis aux policiers de recueillir plusieurs dizaines de témoignages qui sont traités par les enquêteurs avec diligence», avait ajouté le procureur la semaine dernière.

