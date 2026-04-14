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Drame à Palézieux-Village Un taureau charge et piétine à mort un ouvrier agricole 

ATS

14.4.2026 - 17:03

Un ouvrier agricole a été tué par un taureau mardi matin sur une exploitation à Palézieux-Village (VD). La victime, un Polonais de 45 ans, s'est fait charger par l'animal alors qu'il travaillait dans le parc extérieur où se trouvait la bête.

Un ouvrier agricole est décédé après avoir été chargé par un taureau à Palézieux-Village VD (image d'illustration).
Un ouvrier agricole est décédé après avoir été chargé par un taureau à Palézieux-Village VD (image d'illustration).
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Keystone-SDA

14.04.2026, 17:03

14.04.2026, 18:00

L'employé a été écrasé contre la clôture et piétiné. Malgré une tentative de réanimation, il est décédé sur les lieux de l'accident, indique la police vaudoise dans un communiqué.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la gendarmerie.

Quant au taureau, il a été conduit à l'abattoir par son propriétaire.

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