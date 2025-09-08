  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Londres Un terminal évacué à l'aéroport d'Heathrow

ATS

8.9.2025 - 21:00

La zone d'enregistrement du terminal 4 de l'aéroport d'Heathrow a été «fermée et évacuée» en raison d'un «incident» exigeant l'intervention des services d'urgence, a indiqué l'opérateur de l'aéroport londonien sur les réseaux sociaux lundi soir.

Un terminal de l'aéroport d'Heathrow (archives).
Un terminal de l'aéroport d'Heathrow (archives).
Imago/CHROMORANGE

Keystone-SDA

08.09.2025, 21:00

«Merci de ne pas vous rendre au terminal 4, des collègues assistent les passagers sur place», a déclaré l'opérateur du principal aéroport international du Royaume-Uni, situé à l'ouest de Londres.

Les pompiers de Londres ont répondu à un «incident potentiellement dangereux impliquant des matières dangereuses», selon un communiqué des services d'incendie cité par la BBC.

«Des équipes spécialisées ont été déployées pour évaluer la situation, et une partie de l'aéroport a été évacuée par mesure de précaution pendant que les pompiers interviennent», ont précisé les services de secours.

Les trains sont «dans l'impossibilité de s'arrêter» à ce terminal, a annoncé de son côté l'opérateur ferroviaire britannique National Rail.

«Tous les autres terminaux fonctionnent normalement», a souligné l'aéroport.

Les plus lus

La lettre supposément écrite par Trump à Epstein rendue publique
Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie
«Je suis innocent», affirme l'ex-anesthésiste de Besançon
25'000 soldats vénézuéliens aux frontières
Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»