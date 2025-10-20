  1. Clients Privés
Drame Un terrible incendie sème la mort à Lyon

ATS

20.10.2025 - 08:34

Quatre personnes sont décédées lundi dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 05h10 du matin a annoncé la préfecture du Rhône.

Keystone-SDA

20.10.2025, 08:34

20.10.2025, 09:41

Le feu a été éteint vers 07h00. Dix autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, précisent les autorités.

Les victimes décédées sont deux femmes et deux hommes, dont les âges n'ont pas été précisés, a indiqué le maire de Lyon Grégory Doucet dans un communiqué, saluant la «mobilisation rapide et exemplaire» des pompiers, du Samu et de la police et des agents de la ville.

Un important dispositif a été «rapidement déployé» sur les lieux, dans le quartier du centre commercial de la Part-Dieu, avec 78 sapeurs-pompiers et 34 engins, ainsi que 4 équipages du SAMU du Rhône.

Un enquête est en cours pour «déterminer les causes de ce drame», a ajouté le maire de Lyon.

