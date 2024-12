Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail reste très répandu en Suisse, malgré les mesures de prévention mises en place. Près d'un tiers des salariés ont déjà été confrontés à ce problème.

Environ 44% des femmes interrogées disent avoir déjà subi du harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle (image symbolique). ATS

La différence est toutefois marquée entre les sexes, avec 44% de femmes disant avoir déjà subi du harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle, contre 17% des hommes, relève mardi une étude du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) et le Secrétariat d’État à l'économie (SECO).

Durant les douze mois précédant l'enquête, les jeunes ont plus souvent été victimes d'incidents et se sont sentis plus souvent harcelés sexuellement que les personnes plus âgées. Les personnes les plus concernées sont celles qui travaillent en contact étroit avec la clientèle, par exemple dans le secteur bancaire, de l'hôtellerie-restauration, ou de la santé.

