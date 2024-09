Une gardienne de zoo a été mordue lundi par un tigre au parc d'attractions Dreamworld, près de Brisbane en Australie, selon les services hospitaliers. La jeune femme d'une trentaine d'années, a le «bras lacéré» mais son état est stable, ont indiqué les secours.

Il s'agit d'un incident isolé et rare, selon le parc d'attractions Dreamworld (archives). sda

ATS

«Dreamworld reconnaît qu'un incident impliquant un tigre du parc et un gardien de zoo certifié s'est produit», a ajouté le parc d'attractions dans un communiqué. «C'était un incident isolé et rare, et nous menerons un examen rigoureux en conséquence»

Situé sur la touristique Gold Coast Australienne, Dreamworld affirme être le plus grand parc d'attractions du pays. «L'île aux tigres» du parc comprend neuf tigres de Sumatra et du Bengale.

Du matériel promotionnel invite le public a «s'émerveiller de leur puissance brute lorsqu'ils sont nourris.» En 2016 quatre personnes étaient mortes lors du malfonctionnement d'une attraction, une rivière avec des rapides appelée «Thunder River Rapids Ride».

ATS