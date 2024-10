Un titre inédit de France Gall, intitulé «La prisonnière» et composé par Michel Berger, a été mis en ligne vendredi sur les plateformes de streaming. Il avait été enregistré il y a 50 ans.

La chanson a été enregistrée en 1974, à l'époque où France Gall venait de rencontrer Michel Berger (archives). ATS

Le morceau de trois minutes a été exhumé par hasard par la maison de disques Warner, selon des informations de TF1 jeudi. «Le bonheur est là qui vient et qui s'en va, il faut marcher vers lui et marcher tout droit. Il faut faire ce qu'il faut faire, ce que tu dois. Mais si on te montre du doigt, si tu ne fais pas le bon choix, ce n'est plus la peine de revenir chez moi», chante la star des yéyés, avec la voix de Michel Berger pour les choeurs.

Enregistrée en 1974, à l'époque où les deux artistes venaient de se rencontrer, la chanson était initialement destinée à un projet de comédie musicale qu'ils avaient imaginé ensemble mais qui ne verra pas le jour, selon TF1.

Leur histoire est synonyme de tubes intemporels. L'interprète de «Ella, elle l'a», «Il jouait du piano debout» ou encore «Évidemment» est décédée le 7 janvier 2018, à 70 ans. Un album best of, «Plus haut», contenant ses plus grandes chansons et cet inédit, sortira le 8 novembre.

