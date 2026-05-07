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Forfait de vacances «défectueux» À la chasse aux transats à 6h du matin, il attaque le voyagiste... et gagne !

bfi

7.5.2026

Un touriste allemand a reçu un dédommagement de plus de 900 euros après avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un transat parce que d'autres clients l'avaient déjà réservé en y plaçant des serviettes.

Image illustrative
Image illustrative
IMAGO/Zoonar

Igor Sertori

07.05.2026, 16:33

08.05.2026, 08:42

Un homme, dont l'identité n'a pas été révélée, en vacances en Grèce avec sa famille en 2024, a déclaré qu'il lui fallait 20 minutes par jour pour trouver un transat, malgré un réveil à 6 heures du matin.

Comme le rapporte la «BBC», il a poursuivi son voyagiste en justice pour avoir autorisé le système de réservation, affirmant que les transats étaient réservés si souvent qu'ils étaient inutilisables.

Un tribunal allemand lui donne raison

Les juges du tribunal de grande instance de Hanovre lui ont donné raison, estimant que cette famille de quatre personnes avait droit à un remboursement pour le forfait de vacances jugé «défectueux».

L'homme avait initialement payé 7 186 EUR (environ 6 600 CHF) pour emmener sa femme et ses deux enfants à Kos, une île grecque.

L'Allemand a affirmé que le voyagiste n'avait pas fait respecter l'interdiction de réserver des transats dans le centre de villégiature et qu'il n'avait pas pris de mesures à l'égard des clients qui s'adonnaient à cette pratique.

Il a ajouté que même lorsque sa famille se levait à 6 heures du matin, il n'y avait pas de transats disponibles et que ses enfants étaient obligés de s'allonger sur le sol.

Bien que le voyagiste ait initialement remboursé 350 euros, les juges de Hanovre ont estimé que la famille avait droit à un remboursement plus élevé, à savoir 986,70 euros (environ 900 francs suisses).

Ils ont déclaré que même si l'agence de voyage ne gérait pas directement l'hôtel et ne pouvait pas garantir à chaque client l'accès à un solarium à tout moment, le voyagiste avait néanmoins l'obligation de mettre en place une structure organisationnelle garantissant un rapport «raisonnable» entre le nombre de transats et le nombre de clients.

De véritables «guerres des transats»

De nombreux touristes ont assisté à des «guerres de transats» ou à des «courses au lever du soleil» pendant leurs vacances, c'est-à-dire à la pratique consistant à accaparer les transats en y plaçant des serviettes.

L'année dernière, des vidéos ont circulé sur les médias sociaux montrant des touristes à Tenerife dormant sur des transats pour s'assurer une place au bord de la piscine.

Blue News a également publié des articles sur ce phénomène social et parfois incontrôlable.

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Certaines agences de voyage tentent désormais de contrer cette pratique: l'opérateur Thomas Cook, par exemple, offre aux touristes la possibilité de réserver à l'avance une place au bord de la piscine, moyennant un coût supplémentaire.

En Espagne, dans certaines régions, les touristes qui réservent un transat et disparaissent pendant des heures risquent une amende de 250 euros.

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