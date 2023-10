Des émeraudes et des saphirs, découverts dans le massif du Mont-Blanc un demi-siècle après le crash d'un avion indien, ont été vendus aux enchères mercredi à Chambéry (Savoie) sans atteindre des sommets.

Vue de Chamonix sur le glacier des Bossons (Archives). ATS

Le trésor des Bossons avait été découvert il y a dix ans sur le glacier du même nom par un jeune randonneur savoyard. Les autorités avaient fait le lien avec le Kangchenjunga, un Boeing 707 de la compagnie Air India, qui s'était écrasé dans la zone en 1966.

Aucun héritier ne s'étant manifesté, les pierres avaient été divisées, comme la loi le prévoit, entre le découvreur et la ville de Chamonix (Haute-Savoie) où est situé le glacier. A l'époque, chaque lot avait été estimé à 150'000 euros.

C'est la part du découvreur qui a été vendue aux enchères. Celle de Chamonix est exposée dans son musée des cristaux.

«Ces découvertes fortuites sont rarissimes pour nous», s'était émerveillée la commissaire priseur Anne Leroy lors d'un échange avec l'AFP avant la vente. «Je ne sais pas si j'en aurai d'autres dans ma carrière».

Celle-ci a attiré une quarantaine de personnes dans l'hôtel des ventes et plus de 300 en ligne. Mais elle n'a finalement rapporté qu'un peu plus de 25'000 euros. Une pierre indienne jadéite, dont la mise à prix était de 150 euros, a notamment été adjugée à 1100 euros, a constaté l'AFP.

Son succès était ailleurs. «Je rêve d'émeraude depuis toujours. Et cette histoire fait rêver», a confié en riant une dame de 81 ans (qui n'a pas souhaité donner son nom) qui participait pour la première fois à une vente en enchères et a acheté un lot pour 200 euros.

