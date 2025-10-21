  1. Clients Privés
Perturbations Un train arrache une ligne de contact entre Lausanne et Yverdon

ATS

21.10.2025 - 09:16

Les trains ne circulent plus depuis mardi matin entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz (VD) sur la ligne Lausanne – Yverdon. Un train a arraché une ligne de contact.

Les trains ne circulent plus depuis mardi matin entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz (image d'illustration).
Les trains ne circulent plus depuis mardi matin entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz (image d’illustration).
Keystone-SDA

21.10.2025, 09:16

Des bus de substitution ont été mis en place, sachant que la reprise totale du trafic n'est pas attendue avant 17h00, indiquent les CFF.

La panne est survenue tôt mardi matin. Outre les suppressions de train, elle a occasionné différents retards sur le réseau ferroviaire. Le personnel de réparation est arrivé sur place peu avant 08h30.

Les CFF précisent que les bus de remplacement circulent dans les deux sens entre les gares d'Yverdon et de Renens (sans arrêt) et de Cossonay-Penthalaz et Renens (avec des arrêts à Vufflens-la-Ville et Bussigny).

Des assistants clientèle ont été dépêchés à Lausanne, Cossonay-Penthalaz, Renens et Yverdon pour aider les voyageurs, ajoutent le CFF.

