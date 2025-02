NOTE DES ÉDITEURS : Contenu graphique / Des éléphants décédés sont photographiés à côté d'un train déraillé qui a tué six animaux à Habarana, dans l'est du Sri Lanka, le 20 février 2025. Un train express sri-lankais circulait près d'une réserve naturelle à Habarana, à quelque 180 kilomètres à l'est de la capitale Colombo, lorsqu'il a heurté un troupeau d'éléphants qui traversait la ligne avant l'aube. (Photo par AFP)

