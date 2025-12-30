Un train de fret déraille et provoque une fuite de soufre fondu

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

États-Unis Un train de fret déraille et provoque une fuite de soufre fondu

Basile Mermoud

30.12.2025

Un train de fret a déraillé mardi dans l'Etat du Kentucky, dans le centre-est des Etats-Unis, provoquant une fuite de soufre fondu a annoncé le ministre des Transports Sean Duffy, ne faisant état d'aucun blessé à ce stade.

Des images aériennes du lieu montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc et des marchandises répandues dans un champ aux alentours.
Des images aériennes du lieu montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc et des marchandises répandues dans un champ aux alentours.
Hopkinsville Fire Department

Agence France-Presse

30.12.2025, 21:54

Mardi, un train a déraillé près de la frontière avec le Tennessee et «31 wagons sont impliqués», a précisé le ministre sur X. «Un wagon a laissé échapper du soufre fondu dans l'air», a-t-il ajouté, affirmant qu'aucun blessé n'était à déplorer.

Selon la radio locale WEKT, quatre personnes se trouvaient à bord du train lors du déraillement. Des images aériennes du lieu montrent plusieurs wagons couchés sur le flanc et des marchandises répandues dans un champ aux alentours.

Suède. Un bus percute un immeuble à Stockholm, un blessé grave

SuèdeUn bus percute un immeuble à Stockholm, un blessé grave

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a affirmé sur X que les autorités locales avaient ordonné un confinement pour la ville de Trenton. Il a depuis été levé, selon des médias locaux.

Le directeur des services d'urgence du comté de Todd, Ash Groves, a déclaré à la radio WEKT qu'un wagon avait pris feu et qu'un autre était «endommagé». Tous deux transportaient du soufre fondu. Il a ajouté qu'une équipe spécialisée était sur place.

Les plus lus

Des robots sous-marins reprennent les recherches du vol MH370
Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
«C’est brutal et franchement difficile à regarder» - Shiffrin règle ses comptes !
Un Américain meurt en hors-piste dans les Alpes savoyardes
Un train de fret déraille et provoque une fuite de soufre fondu
Alpes italiennes : près de 100 personnes évacuées après un accident de téléphérique