  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Après le drame en Andalousie Un nouvel accident ferroviaire en Espagne fait au moins 1 mort et 15 blessés

ATS

20.1.2026 - 22:53

Un accident ferroviaire a fait au moins un mort et quatre blessés graves mardi en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Un train de banlieue a heurté les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie.

Un train est entré en collision avec un mur de soutènement effondré, à hauteur de la commune de Gelida, en Catalogne.
Un train est entré en collision avec un mur de soutènement effondré, à hauteur de la commune de Gelida, en Catalogne.
IMAGO/Europa Press

Keystone-SDA

20.01.2026, 22:53

21.01.2026, 00:13

«Il y a quatre blessés graves et une personne qui est décédée», a indiqué à des journalistes le chef des interventions des pompiers catalans, Claudi Gallardo.

«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers» dans la commune de Gelida, avait indiqué plus tôt la protection civile sur le réseau social X. Les services d'urgence catalans ont précisé que leurs équipes avaient pris en charge «au moins 15 personnes blessées».

Onze ambulances ont été dépêchées sur les lieux, ont-ils ajouté sur leurs réseaux sociaux.

Ce nouvel accident survient alors que l'Espagne est encore sous le choc du drame survenu dimanche en Andalousie, dans le sud du pays, où la collision de deux trains à grande vitesse a fait au moins 42 morts.

Espagne. «Tout le monde se sent très mal»: l’Andalousie bouleversée après le drame ferroviaire

Espagne«Tout le monde se sent très mal»: l’Andalousie bouleversée après le drame ferroviaire

Les plus lus

Des dysfonctionnements étaient connus de la commune depuis 2018
Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid
Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne
Jannik Sinner profite d’un triste coup du sort
«On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»