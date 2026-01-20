Un accident ferroviaire a fait au moins un mort et quatre blessés graves mardi en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne. Un train de banlieue a heurté les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie.

Un train est entré en collision avec un mur de soutènement effondré, à hauteur de la commune de Gelida, en Catalogne. IMAGO/Europa Press

Keystone-SDA ATS

«Il y a quatre blessés graves et une personne qui est décédée», a indiqué à des journalistes le chef des interventions des pompiers catalans, Claudi Gallardo.

«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers» dans la commune de Gelida, avait indiqué plus tôt la protection civile sur le réseau social X. Les services d'urgence catalans ont précisé que leurs équipes avaient pris en charge «au moins 15 personnes blessées».

Onze ambulances ont été dépêchées sur les lieux, ont-ils ajouté sur leurs réseaux sociaux.

Ce nouvel accident survient alors que l'Espagne est encore sous le choc du drame survenu dimanche en Andalousie, dans le sud du pays, où la collision de deux trains à grande vitesse a fait au moins 42 morts.