Une collision entre un tram et un camion du Service d'Incendie et de Secours (SIS) s'est produite dimanche matin à Onex (GE). Le choc a fait dérailler le tram et a renversé le véhicule des pompiers sur le flanc. Cet accident n'a pas fait de blessés.

L'impressionnante collision entre un tram et un véhicule du SIS n'a pas fait de blessés. ATS

tb, ats ATS

L'accident s'est produit à 10h34 sur la ligne 14 des TPG dans le giratoire à l’intersection de la route de Chancy et du chemin de l’Auberge. L’engin de secours revenait d’une intervention sur la commune de Bernex, précise le SIS dans un communiqué.

Les TPG et les SIS ont collaboré pour remettre le tram sur les rails et évacuer l'auto-échelle. Le camion, qui pèse 16 tonnes, a été fortement endommagé, selon le SIS. Les circonstances de cet impressionnant accident doivent encore être éclaircies.