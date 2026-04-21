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Choc Un tram percute un mur de la gare de Strasbourg : deux blessés

ATS

21.4.2026 - 12:19

Un tramway a percuté mardi matin un mur extérieur de la gare de Strasbourg faisant deux blessés légers, a indiqué la compagnie locale de transports. Le conducteur aurait eu un malaise.

Deux personnes ont été blessées lors de l'accident d'un tram à Strasbourg (photo prétexte).
Deux personnes ont été blessées lors de l'accident d'un tram à Strasbourg (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

21.04.2026, 12:19

21.04.2026, 13:07

L'accident s'est produit à 08h45. Le tram de la ligne C ne s'est pas arrêté à son terminus devant la gare centrale, percutant le mur qui se trouvait devant lui, a indiqué Amandine Carré-Charter, membre de la direction de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS).

Selon les premiers éléments, le conducteur, indemne, mais en état de choc, aurait été victime d'un malaise. Il a été pris en charge par les secours comme les deux autres personnes légèrement blessées qui se trouvaient à proximité de l'impact. Le trafic a été interrompu à cet arrêt et au précédent, le temps de dégager la rame.

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