Un tramway a percuté mardi matin un mur extérieur de la gare de Strasbourg faisant deux blessés légers, a indiqué la compagnie locale de transports. Le conducteur aurait eu un malaise.

Deux personnes ont été blessées lors de l'accident d'un tram à Strasbourg (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit à 08h45. Le tram de la ligne C ne s'est pas arrêté à son terminus devant la gare centrale, percutant le mur qui se trouvait devant lui, a indiqué Amandine Carré-Charter, membre de la direction de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS).

Selon les premiers éléments, le conducteur, indemne, mais en état de choc, aurait été victime d'un malaise. Il a été pris en charge par les secours comme les deux autres personnes légèrement blessées qui se trouvaient à proximité de l'impact. Le trafic a été interrompu à cet arrêt et au précédent, le temps de dégager la rame.