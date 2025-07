Un trentenaire roumain accusé d'avoir prostitué ses copines en Valais

Un ressortissant roumain de 36 ans a comparu, mardi, devant le Tribunal cantonal valaisan à Sion. L'homme est accusé d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte. Le Ministère public a requis 46 mois de prison ferme.

L'homme est accusé d'encouragement à la prostitution.

Keystone-SDA ATS

Entre mars 2023 et avril 2024, l'accusé aurait convaincu plusieurs jeunes femmes roumaines, avec qui il entretenait des relations intimes, de quitter leur pays pour venir en Suisse dans le but de s'adonner à la prostitution. Afin de les convaincre, il leur a fait miroter la possibilité de gagner beaucoup d'argent. De quoi leur permettre de soutenir financièrement le reste de leurs familles restées au pays.

Durant plusieurs mois, profitant d'un rapport de dépendance émotionnelle très fort, l'homme a poussé et/ou encouragé des jeunes femmes à la prostitution. Lorsqu'il n'était pas présent en Suisse, l'accusé pouvait compter sur une maquerelle qui n'était autre que sa copine au moment des faits et qui se prostituait également. Cette dernière se chargeait des publications sur les sites Internet, des transports et de la supervision des réservations hôtelières.

Des menaces répétées et des coups

Pour les garder sous sa coupe, le prévenu n'hésitait pas à les menacer de s'en prendre à leurs familles restées en Roumanie. A plusieurs reprises, il les a frappées (coups de poing, gifles) ou terrorisées avec un couteau.

En outre, le prévenu a gardé la mainmise sur l'argent gagné par «ses filles». Selon l'acte d'accusation, une lui aurait rapporté près de 13'800 francs et une autre, environ 16'300 francs. Ces montants étaient versés sur le compte de la tante ou de la mère du trentenaire. Ces passes ont été réalisés dans trois cantons: Fribourg, Vaud et principalement en Valais.

Arrêté en avril 2024

Le 4 avril 2024, l'une des prostituées est parvenue à faire appel à la Police cantonale valaisanne, afin de mettre fin à son enfer. Le prévenu, directement ou via sa maquerelle, a alors envoyé de nombreux messages de menaces afin de la faire revenir, en lui faisant notamment comprendre que si elle n'obtempérait pas, il s'en prendrait à sa famille ou à d'autres prostituées. L'homme a finalement été arrêté le 6 avril 2024. Depuis plus de 15 mois, il demeure en préventive à la prison de Sion.

En première instance, le Tribunal de district de Martigny avait prononcé une peine de 46 mois de prison ferme et 10 ans d'interdiction du territoire suisse. Un jugement disproportionné selon le prévenu. D’où ce deuxième procès. «Je préférerais rester en Suisse et y trouver du travail.», a-t-il avoué, mardi. En cas de retour en Roumanie, l’homme espère «retrouver mon ancien travail chez mon père, afin de pouvoir aider ma mère très malade».

«Je reconnais ma faute»

A la barre, l’accusé a dit “énormément regretter ce qui s’est passé. Je reconnais les faits, c’est ma faute."

Pour la procureure, Emmanuelle Raboud, le prévenu «a reconnu (ndlr: aujourd'hui) implicitement les faits, alors qu'il ne l'avait pas fait jusque-là.» Pour le Ministère public, «l'accusé a considéré ces femmes comme des objets à exploiter. Il a manqué d'égards et de scrupules envers ses victimes en profitant d'un rapport de dépendance.»

Avocat du prévenu, Michel de Palma a confirmé que «mon client a incité deux jeunes personnes à la prostitution. Elles ont toutefois décidé de continuer (ndlr: dans cette voie), après les faits.» L'homme de loi a rappelé que la principale plaignante avait retiré sa plainte.

Pour un allègement de la peine

Me de Palma a plaidé pour des peines pécuniaires avec sursis pour les infractions de blanchiment d'argent et de tentatives de contrainte, qui ont valu six de ses 46 mois de prison ferme, en première instance, à son client. Il a également défendu l'idée d'une réduction de 10 à 5 ans de la durée de l'expulsion du territoire helvétiqe du trentenaire roumain.

Au final, Me de Palma a plaidé pour une peine globale de 18 mois de peine privative, dont la moitié avec sursis, estimant que les infractions de même nature - ici encouragement à la prostitution - ne pouvaient pas se cumuler même s'il s'agit de plusieurs cas. Le verdict sera connu ultérieurement.