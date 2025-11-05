Caché des nazis, ce trésor unique dormait dans des boîtes à cigares

Près de 500 pièces d'or et d'argent, enfouies pendant des décennies, seront proposées aux enchères à Zurich. L'histoire qui se cache derrière cette découverte unique semble tout droit sortie d'un film d'aventure, mais elle est authentique.

DPA dpa

Un fabuleux trésor de pièces d'or et d'argent, enfoui pendant des décennies dans des boîtes à cigares dans un jardin, est mis aux enchères : cela ressemble au scénario d'un film d'aventure, mais c'est la réalité.

Sur un total d'environ 15'000 pièces de monnaie du monde entier, près de 500 pièces européennes seront vendues au marteau le 6 novembre à Zurich. L'ensemble de la collection est assuré pour environ 81 millions de francs.

Les spécialistes des pièces de monnaie, appelés numismates, s'extasient devant les pièces d'or. L'une d'entre elles est presque aussi grande qu'un sous-bock, selon l'expert allemand renommé Christian Stoess. C'est lui qui a rédigé le catalogue de la vente aux enchères. «C'était l'un des moments forts de ma vie professionnelle», dit-il. «Une telle chose ne se produit qu'une fois tous les 100 ans».

Une collection cachée des nazis

C'est surtout l'histoire de la collection qui stimule l'imagination des profanes. Selon la maison de vente aux enchères Numismatica Ars Classica, un collectionneur riche en pierres a acheté les pièces dans le monde entier dans les années 1930. Il aurait déposé de petites parties de sa collection sur plusieurs continents, mais se serait lui-même installé avec sa jeune femme et sa fille dans un pays d'Europe.

Lorsque l'invasion nazie a menacé, il a placé la majeure partie de sa collection, emballée dans des sachets en papier, dans des boîtes à cigares et enterrée dans des boîtes métalliques dans son jardin. Lorsque la Wehrmacht est finalement arrivée, il a été victime d'une attaque cérébrale et est mort peu après.

Selon les propriétaires de la maison de vente aux enchères, les frères Arturo et Giuliano Russo, sa femme ne savait pas vraiment ce qui était caché dans les boîtes métalliques. Elle n'aurait informé sa famille que très âgée et aurait fait déterrer les pièces 60 ans plus tard, dans les années 90. Les Russo connaissent la famille. Stoess sait également qui a fait vendre le trésor aux enchères. Tous se portent garants de l'histoire.

L'identité du collectionneur est tenue secrète

Mais ils ont promis le secret aux descendants et ne parlent que de la «collection du voyageur». Stoess ne révèle rien non plus sur la nationalité, et encore moins sur l'identité du collectionneur. Celui-ci aurait noté ses achats dans des livrets rédigés en différentes langues.

«On voit sur certaines pièces qu'elles sont restées longtemps dans la terre», dit Stoess. Les sachets en papier, en partie pourris, témoignent également des infiltrations d'eau.« "Je ne trouve pas incroyable que la veuve ait laissé la collection si longtemps dans la terre, où elle a survécu aux nazis"», dit-il. «La famille a suffisamment d'argent, elle n'a pas besoin d'un produit de la collection». Selon leurs propres dires, les Russo n'ont mis la main sur le trésor enfoui qu'en 2022.

Robert Hartmann, cofondateur du négociant en métaux précieux pro aurum à Munich, est impressionné : «C'est déjà un événement très exceptionnel», dit-il à propos de la vente aux enchères. «Rien que le nombre de pièces d'or d'une grande rareté et en bon état est remarquable».

Le numismate de la «pa Historical Coins AG», qu'il a également cofondée, tentera, selon ses propres dires, de mettre la main sur quelques pièces. «Si le prix est correct», dit-il.

La question du vol ou de la fuite

Lorsqu'il s'agit de collections de grande valeur datant des années 1930, la question se pose rapidement de savoir s'il pourrait s'agir de biens volés ou de biens de fuite de personnes juives persécutées. Aujourd'hui encore, les musées et collections allemands effectuent des recherches de provenance, par exemple pour les tableaux, afin de restituer aux héritiers des anciens propriétaires des œuvres acquises illégalement ou à un prix inférieur.

Mais selon Stoess, la plus grande partie de la collection est au-dessus de tout soupçon. Le collectionneur aurait acheté sa collection avant l'arrivée des nazis au pouvoir par l'intermédiaire de marchands. 90% des pièces proviendraient en outre de collections qui avaient déjà conclu des acquisitions avant 1933.

Beaucoup de pièces proviennent par exemple du banquier américain Waldo Newcomer, qui a connu des difficultés financières suite à la crise économique mondiale de la fin des années 1920 et a dû vendre sa grande collection.

Parmi elles, la pièce phare de la vente aux enchères, la pièce en question, presque aussi grande qu'un sous-bock. Elle est estimée à 1,25 million de francs dans le catalogue.

Certaines pièces racontent une histoire

Composée de 346 grammes d'or, elle représente Ferdinand III (1608-1657), roi de Hongrie, de Croatie et de Bohème et futur empereur romain germanique. Il l'a fait frapper pendant la guerre de 30 ans en 1629 comme cadeau pour un haut dignitaire, explique Stoess.

Parmi les favoris personnels de Stoess, originaire de Hambourg, figure le «Hamburg Portugalöser», datant d'environ 1560 et estimé à 75'000 francs. Il s'agit de l'une des premières grandes pièces d'or produites en Allemagne, dit-il.

Le retraité Stoess a travaillé pendant 28 ans dans le commerce des pièces de monnaie, avant de passer les neuf dernières années de sa carrière au cabinet des pièces de monnaie des musées d'Etat de Berlin. Il ne veut pas participer aux enchères. «Quand on a travaillé pendant des années avec les plus belles pièces, on ne doit plus rien posséder», dit-il.

Et : «Le Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin ne participera pas à la vente aux enchères mentionnée, car le budget d'acquisition pour cette année est déjà épuisé», déclare un porte-parole interrogé. Il est surtout responsable de la collection sur le Brandebourg et la Prusse, qui est déjà assez complète.