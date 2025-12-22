  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats insulaires menacés Un tribunal zougois accepte une plainte climatique contre Holcim

ATS

22.12.2025 - 06:02

Pour la première fois en Suisse, un tribunal entre en matière sur une plainte pour atteinte au climat. Le tribunal cantonal de Zoug a donné suite à la plainte déposée par des pêcheurs indonésiens qui accusent le groupe Holcim de contribuer au changement climatique.

L'île de Pari, en Indonésie, menacée par la montée des eaux (archives).
L'île de Pari, en Indonésie, menacée par la montée des eaux (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 06:02

22.12.2025, 07:24

Le tribunal est entré en matière sur tous les points de la plainte déposée par les quatre pêcheurs de l'île de Pari, a indiqué lundi l'Entraide protestante suisse (EPER), une ONG qui soutient la démarche des plaignants. Cette décision ouvre la voie à un examen sur le fond.

«Cette décision constitue un succès d'étape important pour la justice climatique», a indiqué l'EPER dans un communiqué. Les quatre plaignants réclament des indemnités au cimentier pour les dommages climatiques qui menacent leur île, une participation financière aux mesures de protection et une réduction rapide des émissions de CO2.

Matériaux de construction. Holcim rachète le péruvien Cementos Pacasmayo

Matériaux de constructionHolcim rachète le péruvien Cementos Pacasmayo

Les habitants de l'île indonésienne de Pari, qui ont déposé plainte en 2023, avaient présenté leurs arguments début septembre devant le tribunal de première instance. Selon eux, l'entreprise suisse active dans le monde entier est co-responsable du changement climatique qui menace leurs conditions de vie.

Objections d'Holcim rejetées

Le tribunal a rejeté les objections de Holcim et reconnaît que les plaignants, menacés dans leur existence par le changement climatique, ont droit à une protection juridique. Le groupe suisse avait contesté cette plainte, estimant que la protection du climat ne relève pas des tribunaux, mais incombe au pouvoir législatif.

La Cour rejette également l'argument du cimentier selon lequel l'île serait de toute manière vouée à disparaître. «Chaque contribution individuelle est indispensable pour lutter contre le changement climatique». En outre, si les plaignants devaient gagner, cela enverrait un signal à d'autres gros cimentiers.

Etats insulaires menacés

La décision n'est pas encore définitive et peut être contestée devant la Cour suprême du canton de Zoug. C'est la première fois qu'un tribunal suisse entre en matière sur une plainte liée au climat. Cet arrêt n'est pas un cas isolé, relève l'EPER. La pertinence juridique du changement climatique est aujourd'hui reconnue par les plus hautes cours du monde.

Matériaux de construction. Holcim bâtit une usine à 400 millions d'euros en Grèce

Matériaux de constructionHolcim bâtit une usine à 400 millions d'euros en Grèce

L'île de Pari, peuplée de 1500 habitants, est menacée par la montée des eaux. Elle a déjà perdu 11% de son territoire et risque d'être engloutie d'ici 2050. Selon une étude citée par les experts climat de l'ONU (Giec), cinq petits Etats insulaires (les Maldives, les Tuvalu, les Iles Marshall, Nauru et Kiribati) risquent de devenir inhabitables d'ici 2100, créant 600'000 réfugiés climatiques.

La plainte civile contre Holcim est une première pour la justice suisse. Jamais une entreprise helvétique n'avait auparavant été attaquée par ce biais pour sa responsabilité présumée dans les dégâts liés au changement climatique.

Les plus lus

Moscou : un chef d’état-major russe tué dans l’explosion d’une voiture
Ces personnalités suisses dont la disparition a marqué l’année 2025
Genève : près d’un quart des automobilistes ne respectent pas les limitations de vitesse
«C’est jouer à la roulette russe avec au moins cinq balles»
Suivez le slalom messieurs en direct
Sous l’impulsion de son PDG, Migros se restructure en profondeur