Le trompettiste vedette s'effondre en direct à la TV !

Moment de choc à la télévision en direct: samedi soir, dans l'émission de musique populaire «Mei liabste Weis» de l'ORTF, le trompettiste Toni Maier s'est effondré devant la caméra, apparemment à cause d'une crise cardiaque.

Moment de frayeur dans l'émission de télévision "Mei liabste Weis". Le trompettiste Toni Maier a eu des problèmes cardiaques. Screenshot ORF

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Le trompettiste vedette Toni Maier s'est effondré samedi soir pendant l'émission de musique populaire «Mei liabste Weis». L'homme de 77 ans s'est effondré vers 21h15 devant la caméra et le public. On soupçonnait un infarctus du myocarde.

L'incident s'est produit au milieu de sa prestation - au moment même où Maier jouait le «Erzherzog-Johann-Jodler».

Le musicien s'est saisi du cœur et a déclaré: «Mon défibrillateur s'est mis en marche». Toni Maier a aussitôt été pris en charge par des secouristes sur place.

Environ 15 minutes plus tard, l'animateur de télévision Franz Posch a pu lever l'alerte: Maier est à nouveau en état de parler et continue à être suivi médicalement, c'est ce que rapporte le journal autrichien «Kronenzeitung».