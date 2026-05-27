Un tueur en série rôde-t-il dans ce paradis touristique?

Dans la station balnéaire mexicaine très fréquentée de Puerto Vallarta, l’inquiétude grandit face à la possible présence d’un tueur en série. En l’espace de deux semaines à peine, trois femmes y ont été retrouvées mortes. Les enquêteurs s’attachent désormais à déterminer si ces décès présentent un lien entre eux.

Un tueur en série pourrait sévir à Puerto Vallarta. IMAGO/Addictive Stock

AFP / Sven Ziegler (trad.) Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Trois femmes mortes ont été découvertes à Puerto Vallarta en l'espace de deux semaines.

La police enquête pour savoir si les cas sont liés entre eux.

Les victimes ont été retrouvées dans des endroits isolés et présentaient parfois des traces de violence. Montre plus

Puerto Vallarta, sur la côte pacifique du Mexique, est habituellement perçue comme une destination de vacances prisée, presque idyllique. Pourtant, plusieurs décès aux circonstances troublantes y nourrissent aujourd’hui une inquiétude croissante dans la région.

En l’espace de deux semaines seulement, trois femmes y ont été retrouvées mortes. Les autorités cherchent désormais à établir si ces affaires pourraient être liées et si la piste d’un tueur en série est envisageable.

D’après les éléments disponibles, le premier corps a été découvert le 10 mai à proximité du point de vue de Rancho El Piruli. Une semaine plus tard environ, un deuxième cadavre a été retrouvé sur une aire de repos située le long d’une voie rapide. Enfin, la troisième victime a été localisée sur une piste non goudronnée dans le quartier de Parque Las Palmas.

Des victimes aux caractéristiques similaires

Selon les enquêteurs, les trois victimes seraient âgées d’une trentaine d’années et porteraient toutes des tatouages. Leurs corps, retrouvés partiellement dénudés, auraient en outre été découverts dans des zones isolées.

La police procède actuellement à l’exploitation des images de vidéosurveillance, tout en recueillant des témoignages et en analysant divers éléments susceptibles de faire progresser l’enquête.

À ce stade, les autorités n’ont pas confirmé officiellement l’identité des victimes. Les médias locaux établissent toutefois un lien entre le cas le plus récent et une femme disparue, Elizabeth Martinez. Des traces de violences auraient été relevées sur son corps.

Différents scénarios examinés

Selon les autorités, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts. Les enquêteurs n’excluent pas que les victimes aient été tuées ailleurs avant d’être transportées puis abandonnées à Puerto Vallarta.

Pour cette station balnéaire très fréquentée, la perspective d’une possible série de violences survient à un moment particulièrement sensible. Dès le mois de février, la région avait déjà été secouée par des incidents liés aux cartels, marqués par des bus incendiés et des scènes de pillage, des événements qui avaient fait la une de la presse et ravivé les inquiétudes des visiteurs.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.