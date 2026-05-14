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Quatre femmes tuées en douze mois Un tueur en série suspecté mis en examen en Macédoine du Nord

Basile Mermoud

14.5.2026

La justice de Macédoine du Nord a annoncé jeudi la mise en examen prochaine d'un homme soupçonné de quatre féminicides, ce qui constituerait la première série de meurtres de femmes de cette ampleur dans le pays.

L’église de Staro Nogoricane, ville reculée de Macédoine du Nord, d’où vient le tueur suspecté (archives). 
L’église de Staro Nogoricane, ville reculée de Macédoine du Nord, d’où vient le tueur suspecté (archives). 
IMAGO/Dreamstime

Agence France-Presse

14.05.2026, 14:55

14.05.2026, 15:07

Agé de 25 ans, le suspect a été arrêté en février, soupçonné dans un premier temps d'avoir tué deux femmes dans une zone reculée du nord-est du pays. L'enquête l'a rapidement relié à deux autres décès, et deux tentatives de meurtre.

Les corps des deux victimes dont le décès a été lié à posteriori au suspect ont été exhumés, et «il a été établi que ces personnes sont mortes de mort violente. Sur la base d'autres informations et éléments de preuve, il a été déterminé qu'il a tué les deux femmes», précise un communiqué du Département des affaires internes de la région de Kumanovo.

D'après les médias locaux, les victimes auraient été étranglées ou étouffées à mort chez elles, mais le parquet n'a confirmé aucun détail.

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Le procureur Ljubomir Lappe a seulement indiqué aux médias jeudi que ces crimes, des actes de «violences fondés sur le genre» constituaient, à sa connaissance, le premier cas de féminicide en série dans le pays.

Les six crimes se sont produits sur une période de douze mois, jusqu'en janvier 2026. Le féminicide est devenu une infraction pénale spécifique en Macédoine du Nord en 2023, rejoignant un petit mais croissant nombre de pays qui reconnaissent officiellement ce crime.

La police a également engagé des poursuites pour négligence contre les médecins légistes qui avaient initialement conclu que deux des victimes étaient décédées de mort naturelle.

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