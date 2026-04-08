Un véhicule militaire de transport de troupes a été victime d'un accident mercredi dans un giratoire à Hinwil (ZH). On en ignore encore l'ampleur des dégâts humains et matériels. Un important dispositif de secours dont un hélicoptère de la Rega est sur place.

Le véhicule militaire accidenté est un Duro, destiné à transporter des troupes (photo symbolique). ATS

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L'accident est survenu dans l'après-midi. De nombreuses ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place, selon le site en ligne du journal régional Zürcher Oberländer. La police cantonale zurichoise confirme l'accident. Selon le département fédéral de la défense, le véhicule impliqué est un Duro.