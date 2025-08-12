  1. Clients Privés
Grisons Un vététiste de 54 ans décède après une chute à Lenzerheide

ATS

12.8.2025 - 11:32

Un accident de VTT a Lenzerheide (GR) samedi a coûté la vie à un homme de 54 ans. Grièvement blessé à la tête, le vététiste a succombé lundi à l’hôpital.

L'homme descendait un parcours freeride dans la région de Scharmoin à Lenzerheide derrière un collègue, indique mardi la police grisonne.
L'homme descendait un parcours freeride dans la région de Scharmoin à Lenzerheide derrière un collègue, indique mardi la police grisonne.
Police cantonale des Grisons

Keystone-SDA

12.08.2025, 11:32

L'homme descendait un parcours freeride dans la région de Scharmoin à Lenzerheide derrière un collègue, indique mardi la police grisonne. Il aurait fait une chute après un saut d'obstacle.

Deux vététistes qui suivaient ont trouvé le malheureux sur la piste et lui ont prodigué les premiers soins. Les forces d'intervention de la Rega ont ensuite pris le relais et transporté le blessé à l'hôpital cantonal de Coire.

Les accidents mortels se sont multipliés le week-end dernier en montagne. Deux alpinistes ont perdu la vie en Valais, ainsi qu'un grimpeur, deux randonneurs et trois parapentistes outre-Sarine.

