Dans le village valaisan de Baltschieder, le dernier bistrot, le «Zum Steinbock», ferme ses portes. Les gérants veulent sauver ce qui peut encore l'être en le vendant.

Le restaurant «Zum Steinbock» ferme ses portes - l'inventaire est désormais à vendre. Google Street View

Dominik Müller Dominik Müller

La commune valaisanne de Baltschieder a perdu son dernier bistrot de village. Le restaurant «Zum Steinbock» a définitivement fermé ses portes, comme le rapporte le «Walliser Bote».

Les portes ont été verrouillées pour la dernière fois vendredi. L'ensemble de l'inventaire du bistrot doit maintenant être vendu lors d'une braderie de deux jours. «Nous avons beaucoup investi nous-mêmes, nous voulons maintenant récupérer au moins une partie de l'argent», explique au journal Simon Lombris, qui tenait le restaurant avec Deborah Heinzmann.

Le cuisinier de formation et gérant a ouvert son bistrot mardi pendant quelques heures... comme surface de vente. Mercredi aussi, les personnes intéressées ont pu passer une nouvelle fois. De nombreux objets, comme des verres à vin et des couverts, auraient déjà passé la porte.

«Passez nous voir»

Cependant, il reste encore beaucoup de choses, notamment des objets de décoration et du linge de table. «Il reste encore beaucoup de choses, alors passez», a déclaré Lombris, cité par le «Walliser Zeitung».

La décision de fermer l'établissement a été prise au printemps déjà. «Les gens manquent tout simplement», explique Lombris. Les clients classiques - des habitués plus âgés - ne sont plus là, et la jeune génération n'est guère attirée par les bistrots.

Dans un premier temps, le couple avait espéré qu'un restaurateur reprendrait l'ensemble de l'inventaire, mais cela s'est avéré être un vœu pieux. Il reste donc surtout des particuliers comme acheteurs potentiels.