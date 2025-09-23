  1. Clients Privés
Déjà plusieurs décès Un dangereux virus se propage en Sardaigne – Le Tessin en alerte

Sven Ziegler

23.9.2025

En Sardaigne, le virus du Nil occidental se propage rapidement. Après plusieurs décès, les autorités misent désormais sur les drones, les amendes et l'aide de la population.

En raison du changement climatique, le virus du Nil occidental se propage de plus en plus en Europe.
En raison du changement climatique, le virus du Nil occidental se propage de plus en plus en Europe.
Cynthia Goldsmith/CENTERS FOR DISEASE CONTROL/EPA/dpa

Sven Ziegler

23.09.2025, 10:41

23.09.2025, 13:20

Sur l'île italienne de Sardaigne, les cas de virus du Nil occidental augmentent de manière alarmante. La région d'Oristano est particulièrement touchée, car le climat chaud et humide et la proximité de rizières créent des conditions idéales pour les moustiques. Selon la chaîne italienne «Rai News», 30 infections y ont déjà été confirmées.

Croatie. Peste porcine africaine détectée: 12'000 porcs tués

CroatiePeste porcine africaine détectée: 12'000 porcs tués

Federico Argiolas, représentant spécial de l'autorité sanitaire locale ASL 5, met en garde: «L'épidémie n'est pas seulement une menace sanitaire, mais aussi une menace systémique». Pour endiguer la propagation, la Sardaigne mise sur un plan d'action à grande échelle. Une réunion est prévue avec des représentants des communes, de l'administration provinciale, de l'institut zooprophylactique et de la banque régionale du sang. L'objectif est de former un «front commun».

Le virus du Nil occidental est déjà établi dans les moustiques de l'Italie toute proche. Le Tessin examine à présent les dons de sang dans le cadre d'une étude sur les virus et les anticorps. (Image symbolique)
Le virus du Nil occidental est déjà établi dans les moustiques de l'Italie toute proche. Le Tessin examine à présent les dons de sang dans le cadre d'une étude sur les virus et les anticorps. (Image symbolique)
sda

La population doit également apporter sa contribution: les bassins d'eau, les pots de fleurs ou les abreuvoirs pour animaux doivent être régulièrement vidés afin d'éliminer les éventuels lieux de ponte. Argiolas souligne que même les bâtiments abandonnés ou inachevés peuvent constituer des lieux de nidification idéaux pour les moustiques. Les personnes qui ne respectent pas les consignes devront à l'avenir s'attendre à des amendes.

Les autorités veulent en outre utiliser des drones pour repérer les lieux de reproduction des moustiques depuis le ciel. «Les vêtements longs, les insecticides et les moustiquaires ne suffisent pas», explique Argiolas. Seule une combinaison de surveillance technique, de participation citoyenne et de contrôle par les autorités pourrait améliorer la situation.

Des cas signalés également au Tessin

Selon Rai News, le nombre d'infections avérées en Italie est désormais de 647, soit une augmentation de 65 cas en quelques jours. Au total, 47 décès ont été signalés.

Le virus du Nil occidental est transmis par le moustique tigre asiatique. Environ un cinquième des personnes infectées développent des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, frissons, maux de tête ou gonflement des ganglions lymphatiques. Les personnes âgées et les personnes ayant déjà été malades sont particulièrement exposées: dans de rares cas, des méningites ou des encéphalites peuvent se produire, entraînant des dommages permanents, voire la mort.

Au Tessin, une épidémie n'a certes pas encore été constatée, mais le canton prépare d'ores et déjà des mesures.

