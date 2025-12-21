Un vol Air France dérouté d’urgence suite à un «problème technique»

Un avion d'Air France reliant Paris à Ajaccio a été dérouté samedi et s'est posé à Lyon à la suite d'un «problème technique» , a indiqué dimanche la compagnie, des passagers évoquant une «aile en feu» et une source bien informée une panne de moteur.

L'avion Airbus A320 qui effectuait le vol est équipé de deux moteurs CFM56, montés sous les ailes (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«L’équipage du vol AF7562 du 20 décembre 2025 reliant l’aéroport de Paris-Orly à Ajaccio a décidé de se dérouter vers l’aéroport de Lyon après 37 minutes de vol en raison d’un problème technique» et «en application du principe de précaution», a déclaré Air France à l'AFP, confirmant des informations du journal Corse Matin.

Des passagers interrogés par RTL parlent de «beaucoup de vibrations» et d'une aile de l'avion «en flammes».

«D'un coup, l'avion a chuté», raconte Christelle, une passagère à RTL. «Les boutons, tout s'allumait, tout clignotait. Il y a un monsieur qui a pris ses enfants dans les bras parce qu'ils se sont dit : On va se crasher».

Selon un connaisseur du secteur interrogé par l'AFP, il s'agit d'un «pompage réacteur» lorsque des bouchons d'air se forment au sein du moteur et créent des vibrations obligeant l'équipage à «couper le moteur».

«C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de dérouter à Lyon. Une fois qu'ils ont coupé le moteur, les vibrations ont disparu. Ils se sont posés à Lyon», rapporte cette source.

«L'atterrissage s'est passé normalement sur un seul moteur», ajoute l'expert. «Voler sur un moteur, ce n'est pas une situation normale», mais «ce sont des choses qui arrivent dans le monde du transport aérien».

«L'aile n'était pas en feu, le moteur n'était pas en feu, il n'y a pas eu d'alarme incendie. Mais je ne peux pas exclure qu'effectivement, il y ait eu quelques flammes au niveau de la tuyère qui se sont contenues dans le moteur et qui ne durent qu'une à deux secondes», analyse-t-il.

L'avion Airbus A320 qui effectuait le vol est équipé de deux moteurs CFM56, montés sous les ailes, fabriqués par la coentreprise franco-américaine CFM entre Safran et GE qui «font partie des moteurs les plus fiables au monde», selon ce connaisseur du secteur.

Un incident pareil «arrive très rarement ramené au nombre de vols», assure l'expert. «L'avion s'est posé normalement à 18H25, heure locale», précise Air France.

Les passagers ont été «réacheminés à bord d'un nouvel avion au départ de Lyon à 22H39 vers l'aéroport de Bastia, atterrissage effectué à 23H50 puis transférés en bus vers Ajaccio avec une arrivée le 21 décembre 2025 à 03H00», ajoute la compagnie. «Air France regrette les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu», conclut-elle.