Un vol Air France dérouté d’urgence suite à un «problème technique»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une «aile en feu» Un vol Air France dérouté d’urgence suite à un «problème technique»

Basile Mermoud

21.12.2025

Un avion d'Air France reliant Paris à Ajaccio a été dérouté samedi et s'est posé à Lyon à la suite d'un «problème technique» , a indiqué dimanche la compagnie, des passagers évoquant une «aile en feu» et une source bien informée une panne de moteur.

L'avion Airbus A320 qui effectuait le vol est équipé de deux moteurs CFM56, montés sous les ailes (photo d’illustration).
L'avion Airbus A320 qui effectuait le vol est équipé de deux moteurs CFM56, montés sous les ailes (photo d’illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

21.12.2025, 11:45

«L’équipage du vol AF7562 du 20 décembre 2025 reliant l’aéroport de Paris-Orly à Ajaccio a décidé de se dérouter vers l’aéroport de Lyon après 37 minutes de vol en raison d’un problème technique» et «en application du principe de précaution», a déclaré Air France à l'AFP, confirmant des informations du journal Corse Matin.

Des passagers interrogés par RTL parlent de «beaucoup de vibrations» et d'une aile de l'avion «en flammes».

«D'un coup, l'avion a chuté», raconte Christelle, une passagère à RTL. «Les boutons, tout s'allumait, tout clignotait. Il y a un monsieur qui a pris ses enfants dans les bras parce qu'ils se sont dit : On va se crasher».

France. Quatre morts dans le crash d’un avion léger dans les Pyrénées

FranceQuatre morts dans le crash d’un avion léger dans les Pyrénées

Selon un connaisseur du secteur interrogé par l'AFP, il s'agit d'un «pompage réacteur» lorsque des bouchons d'air se forment au sein du moteur et créent des vibrations obligeant l'équipage à «couper le moteur».

«C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de dérouter à Lyon. Une fois qu'ils ont coupé le moteur, les vibrations ont disparu. Ils se sont posés à Lyon», rapporte cette source.

«L'atterrissage s'est passé normalement sur un seul moteur», ajoute l'expert. «Voler sur un moteur, ce n'est pas une situation normale», mais «ce sont des choses qui arrivent dans le monde du transport aérien».

«L'aile n'était pas en feu, le moteur n'était pas en feu, il n'y a pas eu d'alarme incendie. Mais je ne peux pas exclure qu'effectivement, il y ait eu quelques flammes au niveau de la tuyère qui se sont contenues dans le moteur et qui ne durent qu'une à deux secondes», analyse-t-il.

L'avion Airbus A320 qui effectuait le vol est équipé de deux moteurs CFM56, montés sous les ailes, fabriqués par la coentreprise franco-américaine CFM entre Safran et GE qui «font partie des moteurs les plus fiables au monde», selon ce connaisseur du secteur.

Etats-Unis. Boeing échappe aux poursuites pénales dans le scandale du 737 MAX

Etats-UnisBoeing échappe aux poursuites pénales dans le scandale du 737 MAX

Un incident pareil «arrive très rarement ramené au nombre de vols», assure l'expert. «L'avion s'est posé normalement à 18H25, heure locale», précise Air France.

Les passagers ont été «réacheminés à bord d'un nouvel avion au départ de Lyon à 22H39 vers l'aéroport de Bastia, atterrissage effectué à 23H50 puis transférés en bus vers Ajaccio avec une arrivée le 21 décembre 2025 à 03H00», ajoute la compagnie. «Air France regrette les désagréments liés à cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu», conclut-elle.

Les plus lus

Un vol Air France dérouté d’urgence suite à un «problème technique»
Les Suisses paient 80% de plus pour les mêmes produits
États-Unis : l’agence ICE a arrêté trois ressortissants suisses à ce jour
Worb : une conductrice percute le mur d'une maison et se tue
Marco Schwarz mène largement, les Suisses perplexes
Père Thomas, combien de confessions entendez-vous chaque jour?