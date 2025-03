La circulation des trains régionaux TER entre Colmar et Mulhouse, en Alsace, a été «très fortement perturbée» jeudi matin à cause d'un vol de câbles, a indiqué la SNCF. La région Grand Est a dénoncé un «acte de malveillance».

La Région Grand Est a condamné cet "acte de malveillance" qui a "un impact majeur sur le trafic" et qui a pénalisé "des milliers d'usagers" (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Les circulations sont très fortement perturbées entre Colmar et Mulhouse, en raison d'un acte de vandalisme. Des retards de 30 à 60 minutes et des suppressions sont à prévoir. La fin des perturbations est estimée vers 14h00», a indiqué TER Grand Est dans un message publié sur le réseau social X.

La Région Grand Est «condamne fermement» cet acte et «espère que l'enquête en cours permettra d'identifier rapidement les responsables».

«Cet acte de malveillance, survenu dans la nuit de mercredi à jeudi, a un impact majeur sur le trafic dans les deux sens, pénalisant des milliers d'usagers», a déploré la Région, qui précise qu'il s'agit d'un «vol de câbles de communication sur plusieurs centaines de mètres».

Une responsable de la communication de la SNCF a indiqué à l'AFP que la SNCF avait été victime de «vols de câbles» entre les communes de Bollwiller et Rouffach (Haut-Rhin).

«Les équipes de SNCF Réseau ont travaillé toute la nuit pour procéder aux réparations et rétablir la situation normale au plus vite. Les travaux avancent bien et sont terminés. Les équipes sont en phase de test avant la remise en service», a indiqué à l'AFP SNCF Réseaux à 12h00.

Un plan de transport temporaire a été mis en place jeudi matin, avec notamment l'immobilisation des trains de fret «afin de donner la priorité aux voyageurs», a indiqué la Région Grand Est. Les passagers TER peuvent emprunter le TGV entre Colmar et Mulhouse et un aller-retour omnibus a également été assuré, a ajouté la même source.