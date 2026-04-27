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«Surchauffe en cabine» Un vol de Swiss contraint de faire demi-tour à Genève

ATS

27.4.2026 - 14:56

Un vol de Swiss entre Genève et Francfort a été contraint de faire demi-tour lundi matin après quelques minutes. Swiss a rectifié les informations fournies précédemment par un porte-parole, il ne s'agissait pas d'une surchauffe de la cabine mais d'un message d'erreur.

Un appareil de Swiss a été contraint de revenir à Genève quelques minutes après son décollage mais sans que des blessées ne soient à déplorer (archives).
Un appareil de Swiss a été contraint de revenir à Genève quelques minutes après son décollage mais sans que des blessées ne soient à déplorer (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:56

27.04.2026, 16:56

En raison du message d'erreur émis par l'ordinateur de bord, l'équipage a décidé d'interrompre le vol et est retourné à Genève, a souligné Swiss. L'atterrissage s'est déroulé sans incident et personne n'a été blessé. Il y avait 117 passagers à bord.

Ces derniers ont finalement été acheminés vers Francfort à bord d'un avion de remplacement, avec environ deux heures de retard.

L'avion restera à Genève lundi et y sera inspecté par des experts, a ajouté Swiss. Il est prévu de remettre l'avion en service mardi.

Auparavant, le porte-parole de l'aéroport de Genève, Ignace Jeannerat, avait confirmé à Keystone-ATS les informations parues dans la «Tribune de Genève». Selon cet article, le pilote a demandé un retour immédiat en raison d'un problème technique qualifié de surchauffe en cabine.

Un vol à New Dehli évacué d'urgence

Dimanche (samedi soir en Suisse), un vol Swiss avait été évacué d'urgence à New Delhi en raison d'un problème de moteur au moment du décollage. Quatre personnes avaient été blessées. Parmi elles, trois ont pu quitter l'hôpital, a affirmé lundi la compagnie.

L'équipage est arrivé lundi matin à Zurich. Swiss attend désormais le feu vert des autorités indiennes pour mener des investigations sur le moteur. La date du rapatriement de l'avion en Suisse n'est pas connue mais les opérations ne sont pas affectées, ajoute la compagnie.

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