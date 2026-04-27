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Transport aérien Un vol de Swiss contraint de faire demi-tour à Genève

ATS

27.4.2026 - 14:56

Un appareil de Swiss a été contraint de revenir à Genève quelques minutes après son décollage mais sans que des blessées ne soient à déplorer (archives).
Un appareil de Swiss a été contraint de revenir à Genève quelques minutes après son décollage mais sans que des blessées ne soient à déplorer (archives).
ATS

Un vol de Swiss entre Genève et Francfort a été contraint de faire demi-tour lundi matin après quelques minutes. Une surchauffe de la cabine était en cause.

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:56

L'appareil avait décollé à 10h27. «Après quelques minutes, le pilote a demandé un retour immédiat en raison d'un problème technique qualifié de surchauffe en cabine», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat, confirmant une information de la Tribune de Genève.

Il a été immobilisé quelques minutes sur la piste, avant de pouvoir quitter la piste «par ses propres moyens». Les pompiers attendaient l'appareil et ont mené quelques contrôles. Personne n'a été blessé, ajoute la Tribune de Genève.

Dimanche (samedi soir en Suisse), un vol Swiss avait été évacué d'urgence à New Delhi en raison d'un problème de moteur au moment du décollage. Quatre personnes avaient été blessées.

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