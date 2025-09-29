  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Evénement imprévu Urgence médicale: un vol Dubaï-Zurich doit se poser à Istanbul

Lea Oetiker

29.9.2025

Dimanche, un vol Emirates reliant Dubaï à Zurich a dû atterrir de manière imprévue à Istanbul: une urgence médicale s'était produite à bord.

L'Airbus A380, qui peut accueillir jusqu'à 853 passagers, est le plus grand avion de ligne du monde. (image symbolique)
L'Airbus A380, qui peut accueillir jusqu'à 853 passagers, est le plus grand avion de ligne du monde. (image symbolique)
Maurizio Gambarini/dpa

Lea Oetiker

29.09.2025, 07:22

29.09.2025, 10:29

Dimanche, le vol EK87 reliant Dubaï à l'aéroport de Zurich a dû atterrir de manière imprévue à Istanbul. Motif: une urgence médicale à bord, a indiqué Emirates sur son site Internet.

L'avion, immatriculé A6-EDF, a décollé de Dubaï à 7h17, heure suisse. Selon Flightradar24, le vol s'est déroulé sans événement particulier jusqu'à ce que l'avion amorce sa descente à l'ouest d'Ankara, comme le rapporte en premier lieu le «Tages-Anzeiger». L'atterrissage a eu lieu 4 heures et 16 minutes après le décollage.

Emirates a ensuite écrit sur son site Internet qu'elle cherchait une solution pour les passagers. Le voyage a finalement repris à 13h47, deux heures après l'atterrissage imprévu. L'A380 a atterri à Zurich à 16h08.

En raison du retard à l'arrivée, le vol de retour de Zurich à Dubaï a également été retardé. En fait, l'avion aurait dû redécoller à 15h25, mais il a finalement décollé à 17h50.

L'Airbus A380, qui peut accueillir jusqu'à 853 passagers, est le plus grand avion de ligne au monde. L'appareil concerné dispose de 517 places.

Les plus lus

Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Le procureur s'insurge: «On est en train de marcher sur la tête»
Il entend qu'on recherche le gagnant du loto... alors qu'il s'agit de lui!
Le collégien alsacien qui avait agressé une enseignante est décédé
Les Etats-Unis risquent la paralysie budgétaire !
Pourquoi l'Amérique est-elle obnubilée par l'affaire Jeffrey Epstein ?