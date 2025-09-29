Dimanche, un vol Emirates reliant Dubaï à Zurich a dû atterrir de manière imprévue à Istanbul: une urgence médicale s'était produite à bord.

L'Airbus A380, qui peut accueillir jusqu'à 853 passagers, est le plus grand avion de ligne du monde. (image symbolique) Maurizio Gambarini/dpa

Lea Oetiker Lea Oetiker

Dimanche, le vol EK87 reliant Dubaï à l'aéroport de Zurich a dû atterrir de manière imprévue à Istanbul. Motif: une urgence médicale à bord, a indiqué Emirates sur son site Internet.

L'avion, immatriculé A6-EDF, a décollé de Dubaï à 7h17, heure suisse. Selon Flightradar24, le vol s'est déroulé sans événement particulier jusqu'à ce que l'avion amorce sa descente à l'ouest d'Ankara, comme le rapporte en premier lieu le «Tages-Anzeiger». L'atterrissage a eu lieu 4 heures et 16 minutes après le décollage.

Emirates a ensuite écrit sur son site Internet qu'elle cherchait une solution pour les passagers. Le voyage a finalement repris à 13h47, deux heures après l'atterrissage imprévu. L'A380 a atterri à Zurich à 16h08.

En raison du retard à l'arrivée, le vol de retour de Zurich à Dubaï a également été retardé. En fait, l'avion aurait dû redécoller à 15h25, mais il a finalement décollé à 17h50.

L'Airbus A380, qui peut accueillir jusqu'à 853 passagers, est le plus grand avion de ligne au monde. L'appareil concerné dispose de 517 places.