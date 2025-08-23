  1. Clients Privés
Aviation Un vol Lyon-Porto fait demi-tour après une tentative d'intrusion dans le cockpit

Basile Mermoud

23.8.2025

Un passager pris de bouffées délirantes a tenté de s'introduire dans le cockpit d'un vol Lyon-Porto de la compagnie EasyJet vendredi soir, ont indiqué samedi la police et la compagnie.

Le vol a ensuite redécollé vers Porto où il a atterri en fin de soirée, a indiqué EasyJet (archive).
Le vol a ensuite redécollé vers Porto où il a atterri en fin de soirée, a indiqué EasyJet (archive).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

23.08.2025, 14:06

Le passager a tenté d'entrer dans le cockpit peu après le décollage de Lyon Saint-Exupéry, a précisé EasyJet à l'AFP. Il été immobilisé par d'autres passagers et maintenu entravé jusqu'au retour à l'aéroport, où il a été placé en garde à vue, a indiqué la police française.

Attachez vos ceintures. Les turbulences aériennes devraient augmenter drastiquement !

Attachez vos ceinturesLes turbulences aériennes devraient augmenter drastiquement !

Des examens médicaux ont confirmé que ce passager âgé de 26 ans, de nationalité portugaise, souffrait de mal de l'air et de bouffées délirantes, selon la police. Inconnu des services de police, il a été hospitalisé, selon la même source. Le vol a ensuite redécollé vers Porto où il a atterri en fin de soirée, a indiqué EasyJet.

