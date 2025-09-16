  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Insultes, crachats, menaces... Il part du restaurant sans payer et pète les plombs – La note sera salée

Sven Ziegler

16.9.2025

Un homme de 46 ans a quitté un restaurant bernois sans payer. Mais ce qu'il croyait être une «économie» s'est soldé par une escalade avec la police et une facture salée.

L'homme a disparu après le repas.
L'homme a disparu après le repas.
Unsplash

Sven Ziegler

16.09.2025, 08:57

16.09.2025, 11:44

Fin mai, un cas de vol à la tire a dégénéré à Berne. Un Allemand de 46 ans avait mangé avec sa compagne dans un restaurant du centre-ville, mais n'avait pas réglé l'addition d'environ 70 francs. Le couple a quitté le restaurant, mais a été arrêté peu après par la police à la gare, comme l'écrit la «Berner Zeitung».

Au poste, une discussion devait avoir lieu avec le restaurateur concerné, mais elle n'a jamais eu lieu. L'homme a d'abord refusé de décliner son identité, a craché à plusieurs reprises sur le sol et a souillé l'établissement avec des restes de nourriture.

Selon l'ordonnance pénale, il a insulté les fonctionnaires de «flics de merde» et a menacé un policier: «Si je te vois dehors, je te casse la gueule». Pour ce faire, il a fait un geste de la main au-dessus de son cou.

Amende de 1000 francs

La situation a ensuite continué à dégénérer: l'homme a jeté son pantalon sur un policier, s'est débattu et a finalement dû être mis à terre. Comme il était fortement ivre, il a été reconnu coupable d'une responsabilité réduite.

Selon la «Berner Zeitung», le jugement a néanmoins été clair: pour violence et menace contre des fonctionnaires, insultes, vol de boisson et autres délits, il a été condamné à une peine de prison avec sursis de 20 jours et à une amende avec sursis de 600 francs.

En outre, une amende de 550 francs et des frais de procédure de 450 francs ont été infligés. Au total 1000 francs pour une soirée qui avait commencé avec 70 francs.

Les plus lus

Légende hollywoodienne, Robert Redford est mort
Rachida Dati rattrapée par ses bijoux
Du cercueil aux réseaux sociaux : le deuil ultramédiatisé d’Erika Kirk
Un Burger King fermé en Franche-Comté
Terrible désillusion ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale
La reine Camilla n'assistera pas aux funérailles de la duchesse de Kent