Un homme de 46 ans a quitté un restaurant bernois sans payer. Mais ce qu'il croyait être une «économie» s'est soldé par une escalade avec la police et une facture salée.

L'homme a disparu après le repas. Unsplash

Sven Ziegler Sven Ziegler

Fin mai, un cas de vol à la tire a dégénéré à Berne. Un Allemand de 46 ans avait mangé avec sa compagne dans un restaurant du centre-ville, mais n'avait pas réglé l'addition d'environ 70 francs. Le couple a quitté le restaurant, mais a été arrêté peu après par la police à la gare, comme l'écrit la «Berner Zeitung».

Au poste, une discussion devait avoir lieu avec le restaurateur concerné, mais elle n'a jamais eu lieu. L'homme a d'abord refusé de décliner son identité, a craché à plusieurs reprises sur le sol et a souillé l'établissement avec des restes de nourriture.

Selon l'ordonnance pénale, il a insulté les fonctionnaires de «flics de merde» et a menacé un policier: «Si je te vois dehors, je te casse la gueule». Pour ce faire, il a fait un geste de la main au-dessus de son cou.

Amende de 1000 francs

La situation a ensuite continué à dégénérer: l'homme a jeté son pantalon sur un policier, s'est débattu et a finalement dû être mis à terre. Comme il était fortement ivre, il a été reconnu coupable d'une responsabilité réduite.

Selon la «Berner Zeitung», le jugement a néanmoins été clair: pour violence et menace contre des fonctionnaires, insultes, vol de boisson et autres délits, il a été condamné à une peine de prison avec sursis de 20 jours et à une amende avec sursis de 600 francs.

En outre, une amende de 550 francs et des frais de procédure de 450 francs ont été infligés. Au total 1000 francs pour une soirée qui avait commencé avec 70 francs.